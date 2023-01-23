『SHINYA KOZUKA 長袖シャツ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 14時 18分に出品され04月05日 14時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年頃に岡山CASANOVA&CO（カサノヴァ アンド コー）にて購入したSHINYA KOZUKAの長袖シャツになります。



ストライプのシャツに大胆なイエローのペイントが施されており目を引くデザインになります。

私はオーバーサイズで着用しておりました。



愛用していた為、首周りに若干の汗染みが御座います。



- デザイン: ストライプ柄のニット

- 色: ブルーとイエローのデザイン

- 素材: 長袖のシャツ

- デザイン: イエローのペイント

-柄···ストライプ





ご覧いただきありがとうございます。



オーバーサイズの服も着用する為、女性から一般的な身長の方まで幅広い方にお似合いになる商品が多いと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: シンヤコヅカ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SHINYA

KOZUKA

長袖シャツ