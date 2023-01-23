『コーチ黒 レザー ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 16時 56分に出品され03月27日 16時 56分に終了予定です。即決価格は7,082円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このショルダーバッグは、耐久性があり、上質なレザーで作られています。日常使いに最適で、長持ちします。



【機能的なポケット】

外 内ポケットが付いており、スマートフォンや小物をすぐに取り出せる便利さがあります。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く対応可能です。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- ポケット: 外ポケットあり 内ポケットあり

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ



横29 縦30 幅5センチ 素人採寸

付属品なし



usedに理解ある方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コーチ黒

レザー

ショルダーバッグ