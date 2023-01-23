『ALFRED DUNHILL レザー バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 15時 51分に出品され03月04日 15時 51分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

ALFRED DUNHILLのアイテムは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このバッグは、ビジネスシーンやフォーマルな場面でも活躍するスタイリッシュなアイテムです。



【機能性と収納力】

フラップ式のデザインにより、必要なアイテムをしっかりと収納できます。内部には十分なスペースがあり、書類や小物を整理して持ち運ぶことができます。



【耐久性のある素材】

高品質なレザーを使用しており、長期間の使用にも耐える耐久性があります。ゴールドの金具がアクセントとなり、全体の印象を引き締めています。



- ブランド: ALFRED DUNHILL

- 設立年: 1893

- 色: アイボリー

- 素材: レザー

- 金具: ゴールド

- デザイン: フラップ式

- ロゴ: dunhill



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ALFRED

DUNHILL

レザー

バッグ