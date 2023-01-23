『[SLY] CURLY BOA CROP ブルゾン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 16時 24分に出品され04月24日 16時 24分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024年11月に購入し、1度試着しました。



- 色: 茶色とベージュのミックス

- スタイル: クロップドジャケット

- ファスナー: フロントファスナー付き

- 素材: ファー素材

- 袖: ボリュームスリーブ

- 襟: スタンドカラー

- デザイン: カジュアルスタイル



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ



カラー···ブラウン



カラー···ベージュ



着丈···ショート



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スライ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ [SLY]

CURLY

BOA

CROP

ブルゾン