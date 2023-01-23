『Barbour バブアー 6別注 40 ブラック トランスポート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 20時 37分に出品され04月24日 20時 37分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してから数回着用しましたが、着る機会がないので出品します。



以下、サイトでの商品紹介文です。

今回の別注モデルでは、コートとフードの裏地を「ロク」オリジナルのクラシカルなチェック生地に変更したほか、着脱可能なフードを既存のものより大きいサイズに変更。「トランスポート」はもともと身幅が広めに設定されているため、このオーバーサイズのフードと相まって、ハードになりすぎず程よい女性らしさとカジュアルさが漂う絶妙なシルエットに仕上がっている。



ロングスカートやワイドパンツを合わせてAラインに、細身のパンツと合わせてスマートに、あるいはトレンチコートなどの上にレイヤードする変化球的なスタイリングと、意外な着こなしの幅広さも魅力。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Barbour バブアー 6別注 40

ブラック トランスポート