『Timberland ダウンジャケット S/P 赤/ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 06時 25分に出品され04月21日 06時 25分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Timberlandは、耐久性とスタイルを兼ね備えたアウトドアウェアで知られるブランドです。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な保温性を提供します。



【デザインと機能性】

赤とネイビーのコンビネーションが特徴的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。3つのポケットがあり、収納力も優れています。



【快適な着心地】

S/Pサイズで、体にフィットしやすく、動きやすさを考慮したデザインです。ダウン素材により、軽量でありながら暖かさを保ちます。



- ブランド: Timberland

- 色: 赤/ネイビー

- 素材: ダウン

- ポケット数: 3

- サイズ: S/P



2回着ただけです。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド



素材(詰め物)···ダウン



肩幅···42cm

身幅···47cm

袖丈···63cm

着丈···70cm



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



肩幅···45cm

身幅···48cm

袖丈···63cm

着丈···70cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Timberland

ダウンジャケット

S/P

赤/ネイビー