『美品 ポールスミス リュック レザー 2way レディース ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 06時 22分に出品され04月16日 06時 22分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入元



大手リユースショップ



商品説明



Paul Smith ポールスミス リュック レザー レディース 2way カラードチップ バイカラー ストラップ

拡張 レディースバッグ バック デイパック



サイズ



縦25

橫26

マチ9



状態



目立った汚れありません

まだまだ長く使用用いただけます。



神経質な方はご遠慮ください。



色



ブラウン 茶色



付属品



無し



素材



レザー



配送



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします

。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

遅れる場合は予めご連絡いたします。



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何かありましたらコメント宜しくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポールスミス

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