『新品ランバンオンブルー2024AW エタンセルドローストリングショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 19時 37分に出品され04月02日 19時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きまして、ありがとうございます。



新品ランバンオンブルーの2024AWエタンセル ドローストリングショルダーバッグ未使用品です。



サイズ

幅20.5㎝/高さ20.5㎝/マチ9.5㎝/持ち手25㎝/ 重量400g



カラー ブラック



品質

本体 ポリエステル

裏地 ポリエステル

付属部分 合成皮革



税込16500円



タグ付き



⚠️店舗、オンライン、ZOZO等で完売



⚠️ショルダー部分取り外し可能



⚠️ファスナー付き内ポケット有り（お写真6枚目参照）



◇デザイン◇

リングハンドルのパーツが目を引くスタイリッシュな巾着ショルダー。

メタリックを材を織り込んだ生地が動くたびに上品な輝きを放ちます。

付属のスネークチェーンを取り付ければ肩掛けも可能の2WAY仕様。

ころんとしたフォルムは、小ぶりながらも、ミニ財布/携帯/ポーチなど手元に置いておきたいものを持ち運べる安心の収納力。



結婚式やパーティなどの華やかなシーンはもちろん、カジュアルな着こなしのアクセントにもおすすめです。

（オンラインより引用）





画像は撮影状況やPC環境等によりイメージや色合いが若干異なる場合があります。

ご了承頂ける方のみ、ご購入下さいませ。







自宅保管にご理解頂ける方のみ、ご購入下さいませ。





完璧をお求めの方、細かな事を気になさる方はご購入をご遠慮下さいませ。



クレーム、返品、返金は、お受けできません。



素人採寸の為、多少の誤差は、お許し下さいませ。



速やかにお受け取り連絡をして頂ける、お取り引き完了まで対応して頂ける方のみご購入下さいませ。



配送事故による責任は負い兼ねます。



ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ランバンオンブルー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品ランバンオンブルー2024AW

エタンセルドローストリングショルダーバッグ