『PROTEA [地面と同じ目線で描く天才]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 37分に出品され04月06日 17時 37分に終了予定です。即決価格は25,760円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 27×22



acrylic



2024



PROTEA 本人サインが入っております。



art artist japanart 抽象画 インテリア 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 新品、未使用