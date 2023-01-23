『PROTEA [地面と同じ目線で描く天才]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 37分に出品され04月06日 17時 37分に終了予定です。即決価格は25,760円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|新品、未使用
牡丹 小倉遊亀
¥ 10945
シャガール 結婚式 絵画
¥ 10530
《 チベット密教 新品 1点物 》 手描き 曼荼羅 天国への道 仏画 仏教 g5
¥ 7410
真作/四国八十八箇所霊場集印肉筆（八十八ヵ所）/桐共箱付/布袋屋掛軸HD-895
¥ 10400
掛け軸 尾崎春秋 柿に目白 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
¥ 11750
油彩画 油絵 風景画 額縁 絵画 和
¥ 10140
【真作】絵画 長谷部権次呂 日本画8号 妙高早春 共シール T148
¥ 17394
山口一郎さん 原画 Sサイズ
¥ 16770
スプレーアートエデン F6キャンバス 原画 額付
¥ 25760
難波田龍起、油彩画４号、絵画、形象、肉筆、新品額縁、1958、リー、ウーハン
¥ 19800
ワインとブドウの水彩画
¥ 10399
掛け軸 簡大坤 桃源郷図 紙本 逸品 複製 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です
¥ 11750
【レア・原画】山口一郎 ichiro yamaguchi ネコ ポストカード
¥ 11408
ピカチュウ
¥ 23350
【絵画】本加賀友禅 稲手昭仁作 白樺
¥ 17500
(610*Z287)絵画 掛軸 日本画掛軸 川合玉堂 大観 志功 茶掛け 骨董
¥ 12155
高島野十郎 油彩 肉筆『太陽』表と裏サイン 梶原貫五宛古筆 F6号 額 a858
¥ 31000
淡い 風景画 肉筆画 作者不詳
¥ 8580
落札価格25760円
763 入札履歴
終了
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