『【げん様】パナソニックLEDフラットランプ LLD2000Vcs1 ３個セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 10時 58分に出品され03月17日 10時 58分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・パナソニック

・LED フラットランプ 70

・LLD2000Vcs1

・３個セット



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1個3800円で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>蛍光灯・電球 商品の状態: 新品、未使用