『Patagonia Tシャツ ハワイ 新品タグ付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 08時 52分に出品され04月27日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付き✨



2024.9にハワイパタゴニアで購入しました！

お土産で買ってきたのですが、サイズが合わなさそうなのでお譲り致します。

お揃いで着る予定で買ってきたので、2枚ありますが、1枚での販売もしております！

そのまま丁寧に持ち帰ってきて、当方ではアイロンがけや試着もしていません。





サイズ: Mサイズ(ユニセックス)



#Patagonia

#パタゴニア

#ハワイ限定





柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



カラー···ホワイト



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



【ブランドの特徴】

Patagoniaは環境に配慮した製品作りで知られ、アウトドア愛好者に人気のブランドです。



【デザインとスタイル】

このTシャツはフロントとバックに印象的なロゴが施されており、カジュアルなスタイルにぴったりです。左胸には便利なポケットも付いています。



【素材と快適さ】

高品質なコットン素材を使用しており、着心地が良く、日常使いに最適です。



- ブランド: Patagonia

- 色: ホワイト

- デザイン: フロントとバックにロゴあり

- 素材: コットン

- 状態: 新品タグ付き

- ロゴ: パタゴニア

- 地域: ハワイ

- ポケット: 左胸ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。



#お値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Patagonia

Tシャツ

ハワイ

新品タグ付き