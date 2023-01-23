『ワイヤレスイヤホン nwm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 19分に出品され03月28日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品



NTT sonority （ソノリティ）



nwm(ノーム)完全ワイヤレスイヤホン



新品・未使用



Bluetooth ver.5.2



カラー：ブラウン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エヌティーティー