『Apple正規品 AirPods Pro 第ニ世代 左耳のみ エアーポッズプロ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 01時 54分に出品され04月11日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Apple AirPods Pro 第2世代 正規品



左耳のみ【A2699 】



●メーカー:Apple (アップル)



✴︎対応モデル: A2698

AirPodsPro第2世代(型番 MQD83J/A) (Lightning) 付きタイプ。

2022年モデル



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⚠️以下注意事項⚠️必ず読んで下さい‼︎



お間違えないようお願いします！



❶AirPods pro第1世代のイヤホンとの併用はできません。



❷ AirPods Pro 第ニ世代モデル番号A3048 USB-C付きタイプは互換性がないため、ご注意下さいませ。



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●商品の状態:【中古品】

動作確認済み、不具合などは一切なく、充電持ちも良く、正常に使えます。



注意!

箱、ライトニングケーブル、充電ケース、右耳、等はつきませんのでご注意下さい。



どうぞ宜しくお願い致します！



管理番号HZH60 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル