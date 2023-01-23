『DAIWA PIER39 ダウンベスト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 07時 28分に出品され04月19日 07時 28分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：DAIWA PIER39（ダイワピア39）

商品名：TECH BACK PACKER DOWN VEST

サイズ：L

品番：BW-24022W

カラー：RED（レッド）



2022AWのダウンベストです。着用回数は3回程度で、昨シーズンは着用機会が無く、自宅のクローゼットで大切に保管しておりました。



肩幅45cm

身幅69.5cm

着丈74cm



品番

BW-24022W



【デザイン】

・クラシカルな雰囲気を醸し出すポリエステルリップストップ素材を使用したダウンベスト

・1970年代のクライマーダウンベストを彷彿させるような発色の良いカラーを採用しつつも、マットな仕上がり

・ブランドの代名詞でもある、サイドに大きく配したボリューミーなマルチポケットがアクセント、タックルボックスやルアーケースなどを持ち運ぶのに便利

・内側にも大小さまざまなポケットを備えている

・ブランドのアイコンでもある、アームホール部にハンドウォーマーポケットが配されている

・収納用のスタッフサック付き



【素材】

・経緯ともに50dのファインデニール糸を使用し、高密度で織っているためハリ感と上品でソフトな風合いを兼ね備えている

・急な天候変化にも対応できる撥水加工



【シルエット・サイズ】

・ゆったりとしたシルエット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

ダウンベスト