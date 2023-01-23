『Dell デル Alienware 330W GAN スリム AC アダプター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 28分に出品され03月15日 19時 28分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 約3年前にDell公式サイトから3万5000円で購入したACアダプターです。動作に異常はありません。ゲーミングノートパソコンを出品した為これも出品させていただきます。



重950グラムで330W給電可能なので旧型DellゲーミングPCの純正アダプターより遥かに軽いです。



メーカー紹介ページ:

https://www.dell.com/ja-jp/shop/デルの-330w-74mm-gan-スリム-ac-アダプター/apd/450-alym/pcアクセサリー



この製品は、次のシステムと互換性があります。



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