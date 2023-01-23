『美品 TOMORROWLAND ヘリンボーン ロングダッフルコート S 厚手【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 19時 08分に出品され04月06日 19時 08分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ brand : TOMORROWLAND トゥモローランド





⚫︎ item&detail : ヘリンボーン ロングダッフルコート





カラー▶︎ダークグレー ブラック





⚫︎ size : S



実寸 （cm）



肩幅···50cm



身幅···60cm



袖丈···60cm



着丈···102cm







着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。

平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。





⚫︎ condition : 使用感も少なく、ダメージや汚れ、変色などもありません。美品となりまだまだ綺麗にご使用いただけます。





▪️その他

・フォロー割5%OFF

・基本48時間以内発送・値下げ交渉可能

・古着はすべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っていませんので安心してお買い求めください。





▪️購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品









管理no. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

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ヘリンボーン

ロングダッフルコート

S

厚手