『希少 激レア60s ブルゾン ビンテージ ミリタリー comoli【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 10時 23分に出品され03月30日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品概要

60〜70年代ヴィンテージ、atlantex社のブルゾンです。



atlantex社はフランスの老舗のワークメーカーです。

また、ジップには60〜70年代のアイテムにだけ見られるailee社のジップを使用。

中古市場でもあまり出回っていないのでとても貴重です。



背中のスナップボタンが1箇所かけておりますが、この時代のアイテムにしては比較的状態は良いかと。



comoliの元となるユーロビンテージですのでcomoli好きな方もぜひ。



身長175cm 58kgで気持ちゆとりのあるサイジング



表記サイズ52

サイズ↓

肩幅 約45cm

身幅 約52cm

着丈 約53cm

袖丈 約61cm





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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

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