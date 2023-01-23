『カーハート ニンバス プルオーバー ジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 41分に出品され04月01日 13時 41分に終了予定です。即決価格は9,243円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 carhartt nimbus pullover jaketのMサイズです



カラー···ネイビーブルー

肩幅···47cm

身幅···56cm

袖丈···64cm

着丈···68cm



表面は撥水加工を施してあり裏地はメッシュとなっていますので

秋冬だけでなく通年着れるとおもいます



#カーハート #carhartt #ニンバス #nimbus #pullover

#ナイロンジャケケット #プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カーハート ニンバス プルオーバー ジャケット