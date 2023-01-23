『ティソ PRX アイスブルー文字盤 未使用品 新品同様【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 20時 51分に出品され03月10日 20時 51分に終了予定です。即決価格は42,240円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 直径:40 mm

80時間パワーリザーブ

316L ステンレススチールケース

シースルーバック

スイス製オートマティック

傷防止加工反射防止コーティング付サファイヤクリスタルガラス

インターチェンジブル クイックリリースブレスレット





購入は今年の九月頭頃です。箱、保証書はお付けします。



シースターと同時購入しましたが、こちらは試着のみで、自分に合わなかった為コレクションボックスにて観賞用として保管しておりましたので、傷は一切ありません。



角度を変えると光の加減で色々な表情を見せてくれる時計です。 ぜひご検討くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ティソ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ティソ PRX

アイスブルー文字盤 未使用品 新品同様