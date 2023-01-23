『HumanMade GearsForFuturisticTeenagers【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 03分に出品され03月29日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

Human Madeは、ストリートファッションのアイコンであるNigoによって設立されたブランドです。ユニークで遊び心のあるデザインが特徴で、特に若者に人気があります。



【デザインの魅力】

このスウェットは「Gears For Futuristic Teenagers」というメッセージが印象的で、未来的なテーマを持っています。また、袖には「Girls Dont Dirty」の刺繍が施されており、個性的なアクセントとなっています。



【素材と快適さ】

ホワイトのカラーリングは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルなコーディネートに最適です。柔らかい素材感で、快適な着心地を提供します。



- ブランド: Human Made

- デザイン: Gears For Futuristic Teenagers

- デザイン: Human Made

- 刺繍: Girls Dont Dirty

- 色: ホワイト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HumanMade

GearsForFuturisticTeenagers