『未使用品 Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 White【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 10時 24分に出品され04月02日 10時 24分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRO X SUPERLIGHT 2

LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス

定価￥26,950(税込)



9月に購入し付属のグリップテープを貼り付けましたが、結局使っていないので出品し致します。

気泡緩衝材と新聞紙で包み、ゆうパックで発送致します。



注文後のキャンセルについてもお受けしておりませんので、

商品情報等、ご納得いただいた上でご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール