『90s レトロ mont-bell モンベル モコモコ ダウンジャケット Ｍ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 25分に出品され03月31日 09時 25分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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1501～3000円→ 200円引き

3001～6000円→ 300円引き

6001～ → 400円引き



無言購入OK！



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90s オールド レトロ mont-bell モコモコなダウンジャケットです。





ポケットにはファスナーが付いています。



内ポケは左右どちらにも付いています。









殆どの出品しているものが希少な１点物になります。



#シニチロ



でご確認くださいませ。







◎状態

【B】

首回りに色褪せがございます。

それ以外は特に目立つシミや汚れはないかと思います。

ゴムの伸びもないと思います。



◎カラー ネイビー



◎サイズ Ｍ



◎着丈 約 68㎝

◎身幅 約 62㎝

◎肩幅 約 57㎝

◎袖丈 約 58㎝



◎素材

表地/裏地 ナイロン100%

詰め物 ダウン80％ フェザー20％







神経質な方はご遠慮ください。



◎発送に関して、商品を雨避けのビニール袋に入れて迅速に発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

レトロ mont-bell モンベル モコモコ ダウンジャケット Ｍ