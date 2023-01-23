『極美品 グランドセイコー SBGF021【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 08時 06分に出品され04月21日 08時 06分に終了予定です。即決価格は55,154円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グランドセイコー SBGF021 クォーツ

ブランド：SEIKO Grand Seiko



商品説明



ケース径 約38mm

ケース厚 約10mm

腕周り 約18.5cm(余りコマ使用時)

ムーブメント クオーツ(年差10秒)

風防 ガーブサファイアクリスタルガラス

文字盤 ブラック



稼動品

ランクA



付属品 化粧箱 余りコマ(1コマ)



僅かに小傷がある程度の美品ですが、新品ではありませんので、気になる方は購入をお控え下さい。



あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。



すり替え防止等の為、返品内容によっては返品をお断りさせて頂きます。



商品の状態等を踏まえ、安めに設定させて頂いておりますので、値下げ交渉はご遠慮下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グランドセイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 極美品 グランドセイコー SBGF021