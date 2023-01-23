『ケイト・スペード 花柄のショルダーバッグ 美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 12分に出品され04月03日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ケイトスペードニューヨーク
ケイトスペード ゴールドカラー2wayバック【超美品】ショルダーハンドバック
¥ 7644
calin カラン マザーズバッグ アイボリー 新品未使用 未開封
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BALENCIAGA バレンシアガ キャンパス トートバッグ ビックロゴ
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adidas by Stella McCartney ラウンドスタジオバッグ
¥ 8970
ルイヴィトン バケツ型ショルダー バケット USA製限定 モノグラム
¥ 9750
COACH コーチ/ペブルトレザーコートバックパック/リュック
¥ 7800
ROBERTA PIERI MADE IN ITALY
¥ 10075
Hermès エルメス ボディバッグ インザループ セサミ/ライム
¥ 224000
落札価格7722円
818 入札履歴
終了
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