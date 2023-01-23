『ケイト・スペード 花柄のショルダーバッグ 美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 12分に出品され04月03日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ケイトスペードの中古品のショルダーバッグです。

ベルトは金具で取り外し可能のためハンドバッグとしても使えます。

目立つ傷みや汚れはありませんが、経年による劣化はあらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。



サイズ

横 約22cm

マチ 約11cm

高さ 約18.5cm

全て外寸です



その他気になる点がありましたら事前にお問い合わせください。

その際はプロフィールをご一読ください。

コメントのやり取り中でも先に購入された方が優先となります。



kate spade 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ケイト・スペード 花柄のショルダーバッグ 美品