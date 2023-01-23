『Crankyレスポール モデル チェリーサンバースト ✨良品✨【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 00時 58分に出品され04月03日 00時 58分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



【商品紹介】



Cranky レスポール モデル

チェリーサンバースト



✨ギター初心者さんにおすすめ！

動作良好！はじめてのギターにピッタリ♪



レスポール入門編にぜひ。



【商品状態】



電気系統問題無し



新しい弦に交換済ですが長期保管弦ですのでおまけ程度とお考えください。



プレイヤーズコンディション



外観的には多少の小傷や擦れ等はありますが比較的綺麗でフレットも充分にありますので中古としては大変良好な状態だと思います。



【お知らせ】



＊即購入大歓迎・深夜無言購入OK◎

＊1点だけの早いもの勝ち

＊おまとめ買い歓迎、御気軽にコメントください

＊送料無料！



付属品などは写真で写っているのが全てでございます。



光の当たり具合等で写真と実際の色味は異なる場合があります。



梱包材はリサイクルダンボールを使用する場合がございます。自宅保管・簡易包装での発送にご理解いただきご購入ください( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )



商品の状態は実物写真をご確認ください♪

少しでもお安く出品出来るように送料の都合上

箱から出して発送する場合がございます。



気持ちの良い取引を心掛けています!



良かったらぜひどうぞ♪



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また、そちらと被った場合は、早い方を優先させて頂きます。



末に永いお付き合いのほど、宜しくお願いいたします!



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HJ0611-18-160-1-1 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし