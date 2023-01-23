『PORTER APE CITY CAMO WAIST BAG ウエストバック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 27分に出品され03月22日 03時 27分に終了予定です。即決価格は15,708円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER CITY CAMO WAIST BAGです。

カラー：ブラック系



BAPEと日本が世界に誇るブランドPORTERとのコラボレーションアイテムです。

定評のあるPORTERのデザイン性はもちろんのこと、収納力を発揮する実用性とファッション性を兼ね備えたアイテムです。

暗闇にて光りその存在感を発揮するBAPEオリジナルカモ柄のCITY CAMOにより、BAPEらしい個性を発揮するアイテムに仕上がっています。



商品状態

多少の使用感がございますが、状態も良く綺麗な美品です。

特に目立ったダメージなどもございません。



素材

表地：ナイロン 100%

裏地：ナイロン 100%

中詰物：ポリエステル 100%



寸法

横：約27センチ位

高さ：約17センチ位

マチ：約13センチ位

※ 全て平置きでの計測になります。

※ 素人寸法ですので多少の誤差はお許し下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

APE

CITY

CAMO

WAIST

BAG

ウエストバック