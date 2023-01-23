『ROBERTA PIERI MADE IN ITALY【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 58分に出品され03月31日 00時 58分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ROBERTA PIERI

MADE IN ITALY

大丸福岡天神で

27500円で購入しました。

数回しか使用しておらず、角のスレも無く美品です。

底23.5×14cm 高さ21cm

ファスナー長さ26cm

カラー...ホワイト, ブラック, グレー

素材...ナイロン



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ROBERTA

PIERI

MADE

IN

ITALY