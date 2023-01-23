『【achieve】 モーガン蔵人着用 カシミア swing-top【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 59分に出品され03月21日 23時 59分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・item

こちらは、都内のvintage shopにて約30,000円程度で購入した1980-2000年代に発売されたvintageのカシミアandウールのスイングトップになります。





こちらのジャケットは、oursのメンバーでありモデルのモーガン蔵人さんが着用され話題となった知る人は知るSUNFLOWERのdesignに似ているアイテムになります。



またこちらのジャケットは新品では出せない雰囲気でどんなにファッションにでも合わせられる抜群アイテムとなります。





スラックスやデニムなどの相性抜群です◎





出回りがないアイテムになりますので、完全早い者勝ちとさせて頂きます。





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・size

着丈64

身幅57

肩幅46 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【achieve】

モーガン蔵人着用

カシミア

swing-top