『美品 Felisi フェリージ ボストンバッグ ラゲージ 2way P4/6【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 10時 57分に出品され03月27日 10時 57分に終了予定です。即決価格は10,150円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Felisi フェリージ ボストンバッグ ラゲージ 2way P4/6



レッドのレザーとネイビーのナイロン素材のコンビネーションが特徴的なフェリージのボストンバッグです。取り外し可能なショルダーストラップによる2way使用が可能です。メンズカテゴリに設定しておりますが、ユニセックスのお品です。



■ブランド

Felisi フェリージ



■型番

P4/6



■カラー

ネイビー×レッド



■性別

メンズ レディース ユニセックス



■サイズ

幅約40cm×高さ約26cm×マチ約21cm



■仕様

外部：ポケット1



■特徴

取り外し可能なショルダーストラップによる2way使用可



■素材

ナイロン×本革



■購入場所

大手リユースブランドショップ



■状態

全体的な使用感と若干の擦れなどはありますが、画像の通り目立つ傷や汚れなどはなく綺麗な状態です。



■付属品

ショルダーストラップ



■備考

サイズが大きいため折りたたんで発送いたします。



この機会にお手頃価格で人気ブランド品のバリエーションを増やしてみるのはいかがでしょうか！



※新品では無くあくまでも中古品です。画像に写り込まない汚れや傷、年式による劣化、使用感の捉え方における個人差、状態の見落としなどがある場合がありますのでご理解頂いた上でご購入下さい。



即購入、無言購入、無言取引ok。

質問などある方はお気軽にお問合せください。

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3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェリージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

Felisi

フェリージ

ボストンバッグ

ラゲージ

2way

P4/6