『フナイ Fire TV搭載スマートテレビ FL-32HF140 2022年製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 05時 29分に出品され03月22日 05時 29分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フナイFire TV搭載スマートテレビです。

付属品：本体、リモコン、取扱説明書、miniB-CASカード

目立った傷もありません、ほとんどつかっていませんでしたので出品します。

2022年製

工場出荷状態済み 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26～32インチ ブランド: フナイ