『PORTER タンカー マチ拡張 ２層式 ブリーフケース 2WAY ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 05分に出品され03月12日 23時 05分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

PORTER ポーター 吉田カバン タンカー

ショルダーバッグ ハンドバッグ ブリーフケース

2way



◎カラー

ブラック 黒



◎商品の状態

正面少しきず、よごれございます

写真8内部よごれございます

金具の色落ちございます

上記ございますが、バッグの機能としては問題なく、まだまだお使いいただけます☺︎



◎サイズ

幅 約40cm

高さ 約29cm

マチ 約11〜15cm

ショルダー 約77〜130cm

※素人採寸にご理解をお願いします。



◎付属品

本体 ショルダーストラップ

※上記以外は撮影用です。付属しません。



◎購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



◎管理番号

2402M

※写真で商品の状態を確認していただき、中古品にご理解の上、購入の検討をお願いします



※気になる箇所がございましたら、お気軽にコメントにてお伝えください



※商品の大きさに合わせた最安値の方法で発送をさせていただきます



※日時の指定や発送方法の指定がある場合は購入前にコメントにてお伝えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

タンカー マチ拡張 ２層式 ブリーフケース 2WAY

ブラック