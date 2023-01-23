『ナイキ シューズ ベイパーエッジスピード360 2 24 ホワイト／シルバー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 02時 39分に出品され04月08日 02時 39分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価22800円で購入しました。

2.3回着用したためやや擦れがございます。

サイズ27.5cm





【ブランドとモデル】

ナイキのベイパースピード360 2 24は、アメリカンフットボール用に設計された高性能スパイクです。軽量なデザインと優れたグリップ力を兼ね備えています。



【デザインと機能】

ホワイトとシルバーのクリーンな配色は、どんなユニフォームにもマッチします。アッパー部分は通気性に優れ、快適なフィット感を提供します。



【状態】

使用感があり、若干の汚れが見受けられますが、まだまだ活躍できるアイテムです。



- ブランド: ナイキ

- モデル名: ベイパースピード360 2 24

- 色: ホワイト/シルバー

- 型番: DA5455-102

- 状態: 使用感あり

- 状態: 汚れあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>アメリカンフットボール>>>スパイク 商品の状態: やや傷や汚れあり