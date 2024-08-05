『オマケあり美品⭐︎Logicool GPROX SUPERLIGHT2 ロジクール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 02分に出品され04月21日 02時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★正規品・正規店点購入

★2024/8/5 購入

★付属品完備

★美品

★新品おまけあり

★ポーリングレート8000HZ



言わずと知れた最強ゲーミングマウスです。

美品、使用一か月未満です。



複数ゲーミングマウスを所持していますが、

8000HZ台のマウスでは電池の持ちが最も長く最高性能です。



おまけで充電ドックもお付けします





シリーズ...PRO

モデル名...X SUPERLIGHT 2

接続方法...USBレシーバー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロジクール