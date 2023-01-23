『Band Of Outsiders 2B霜降りジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 23時 31分に出品され03月18日 23時 31分に終了予定です。即決価格は11,650円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 38R (日本サイズM）

肩幅 41cm 袖丈 62cm 着丈 70cm 身幅 49cm

素材 表地 ウール 裏地 キュプラ

生産国 アメリカ



インターナショナルギャラリービームス取り扱いのバンドオブアウトサイダーズの2B霜降りジャケットとなります。



裏地に経年による僅かな生地のくすみ、脇の当て布にほつれ、右袖裏地にシミ、表地右肩によく見ないとわからない程度のスレがございますが、全体的に使用感なく美品です。



生地は肉厚なウールとなっており、秋冬シーズン対応です。



カラーはチャコールグレーです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バンドオブアウトサイダーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Band

Of

Outsiders

2B霜降りジャケット