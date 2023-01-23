『お値下げ☆【美品】COACH 黒 レザー トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 12時 35分に出品され04月12日 12時 35分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 COACHのブラックでシグネチャの地模様です

旅行用に購入しましたが忘れてて違うバックを購入したのでこちらを出品いたします。

1度しか使っておりません



●サイズ

縦 35

横 58

まち 21.5

2～3泊の旅行にもいいですしメンズの普段使い、お仕事、マザーズバックにもいいかと思います



【ブランドの信頼性】

COACHは高品質なレザー製品で知られ、耐久性とスタイルを兼ね備えています。特にこのトートバッグは、日常使いに最適です。



【デザインと機能性】

シンプルで洗練された黒のデザインは、どんなコーディネートにもマッチします。ダブルハンドルとショルダーストラップが付属しており、持ち運びのスタイルを選べます。



【収納力】

広い内部スペースは、必要なアイテムをすべて収納できるため、ビジネスシーンやカジュアルな外出に最適です。



- ブランド: COACH

- 色: 黒

- 素材: レザー

- スタイル: トートバッグ

- 内側の色: 黒

- ハンドルのデザイン: ダブルハンドル

- 付属品: ショルダーストラップ



自宅保管にご理解のところよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ お値下げ☆【美品】COACH

黒

レザー

トートバッグ