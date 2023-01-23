『美品✨DIESEL ディーゼル ボディバッグ ショルダーバッグ 本革 レザー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 14分に出品され03月13日 15時 14分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



DIESEL

ディーゼル



ボディバッグ トートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ レザー 貴重 希少 レア

ビンテージ ヴィンテージ vintage

ナイロン キャンバス 本革 牛革 黒

ブラック シルバー ロゴ



《商品状態》

目立つような傷や汚れはありません。

全体的にキレイな状態を保っています。

まだまだ充分にお使い頂けます。



写真を良くご確認ください。



即購入可能

真贋済み正規品



《付属品》

無し



《商品説明》

サイズ

横約22cm

縦約37cm

マチ約10cm

ショルダー最大約99cm



《商品状態》

状態【AA】

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。

送料の関係により箱などの付属品は

原則御座いません。

必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。

また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。

あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。



#の商品

↑他にもたくさんの商品を出品しております。

まとめ買いも大歓迎(^^)✨✨



0815116611 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨DIESEL

ディーゼル ボディバッグ ショルダーバッグ 本革 レザー