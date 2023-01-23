『PYRENEX ダウンジャケットオリーブグリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 13時 37分に出品され04月19日 13時 37分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ピレネックスのダウンです

サイズアウトの為出品します

よろしくお願いします



このダウンジャケットは、シンプルでありながらスタイリッシュなオリーブグリーンの色合いが特徴です。寒い季節にぴったりの機能性を提供します。



【ブランドの特徴】

PYRENEXは、フランスのアウトドアブランドで、特に高品質なダウン製品で知られています。このジャケットは、そのブランドの信頼性と品質を体現しています。



【快適性】

ダウンジャケットは、軽量でありながら優れた保温性を持ち、寒い日でも快適に過ごせます。アウターとしての機能性を求める方に最適です。



使用感ありますが綺麗な品物だと思います。



使用によるのスレ等はあります。

あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。

気になる点等 コメント下さい





- 色: オリーブグリーン

- デザイン: フード付き

- ブランド: PYRENEX

- ロゴ: 三角形のロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PYRENEX

ダウンジャケットオリーブグリーン