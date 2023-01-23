『極美品 エルベシャプリエ リュクス ボストンバッグ トラベルバッグ モカ GP【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 16分に出品され04月01日 04時 16分に終了予定です。即決価格は27,292円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ♦︎購入元

・大手ブランドリユース店/古物商ブランドオークション

プロの鑑定済みの正規品です。

偽物は全くございませんが、万が一あった場合、柔軟に対応させていただきます。

古物商許可証所持。



♦︎即購入について

即購入OKです！



⚠️ただし、受け取り評価を忘れる方が多いので、注意してくださると助かります！



♦︎交渉ルール

交渉中であっても、先に買われた方、より高いお値段を提示していただいた方を優先させていただきます。



♦︎サイズ（およそ）

タテ 30cm

ヨコ 41cm （底）

マチ 21cm



♦︎状態：極美品

・全体として綺麗

持ち手、ヌメ革部分、表面、内側など全体的に使用感が少なく、かなり綺麗です。



・多少のスレあり

四角に軽微な、また底（画像18）にスレが一部あります





※中古品なので、全てのダメージや、古着特有の匂いなどを掲載することが困難で、見落としがある場合があります。あらかじめ了承の上ご購入下さい。



♦︎カラー

・モカ ブラウン

色味の名称はエルベシャプリエの他の商品と近い色の名前にしております。



ですので、完全に実際の商品の色味と名前が一致しない可能性があります。



あくまで、画像の色味にて判断ください。



※写真環境や個々の端末の影響で実際の色味と多少異なる場合があります。

神経質な方はお控え下さい。



♦︎付属品

なし



♦︎発送方法

送料込みのため、圧縮などをすることがあり、畳みジワなどがつくことがございます。

ダメージになるような素材の場合は行わないので安心してください。



♦︎返品対応

こちらに明らかな不備があった場合は、誠実に対応させていただきます。

お客様都合の返品は対応しておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 エルベシャプリエ リュクス ボストンバッグ トラベルバッグ モカ GP