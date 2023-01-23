『ゼロハリバートン CEM-PS【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 09時 00分に出品され03月05日 09時 00分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゼロハリバートン CEM-PS

☆写真がすべてとなります

☆中古品をご理解のある方のみご購入くださいますよう

よろしくお願いします。

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横42cm

縦 28cm

奥行 9cm



素人採寸のため、誤差がある可能性があります。

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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ゼロハリバートン CEM-PS