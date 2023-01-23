『K18 天然 ルビー ネックレス ソーティング付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 26分に出品され03月04日 10時 26分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 K18 天然 ルビー ネックレス



ソーティング付



サイズはグラデーションになってます。

サイズ 最小粒約5×4mm 厚み3mm～

最大粒約10×7mm 厚み4mm



ネックレス長さ 41cm



引き輪プレート K18イエローゴールド



含浸処理あり

鉛ガラスを宝石に染み込ませる（含浸）処理です。透明度と耐久性を改善する目的で施されます。ほとんどのルビーはこの処理がされています。(ソーティングには透明材と記載)

含浸処理が施されていても、天然石には変わりありません。



天然ですので多少の傷、クラック、インクルージョンがある場合があり、撮影やネットの環境等により色や見え方が違う場合があります。ご理解の上ご検討ください。







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カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ K18

天然

ルビー

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