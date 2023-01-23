『kate spade パープル ファートートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 14分に出品され04月01日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kate spadeのファー素材のトートバッグ。



- 色: パープル

- 素材: ファー

- ストラップ: 取り外し可能

- ハンドル: 2本

- サイズ: タテ30cm ヨコ26cmマチ11cm ストラップ100cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ kate

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パープル

ファートートバッグ