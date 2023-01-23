『【極美品】 サルヴァトーレ フェラガモ ガンチーニ ハンドバッグ レザー 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 08時 14分に出品され04月18日 08時 14分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆アイテム

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◆サイズ

タテ：24cm

ヨコ：35cm

マチ：4cm

ハンドル：23cm

付属品：収納袋

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



◆状態

目立った傷汚れは無く、全体的に綺麗なお品になります。

詳細は写真をご参照ください。



◆カラー

ブラック 黒



◆素材

レザー



◆購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品

その他ネット購入の不用品 など



◆配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



☆目視で検品をやっております。見落としにはご容赦くださいませ。



☆自宅保管ですので、ご理解いただける方のみお願いします。



☆画面上の色は実物と多少異なって見える場合があります。



☆商品到着後何かございましたら、必ず評価前に取引メッセージでご連絡をお願いいたします。



☆評価後は返品返金対応出来かねます。



☆配送方法は予告なく変更することがあります。



管理番号【278-d11463】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】

サルヴァトーレ

フェラガモ

ガンチーニ

ハンドバッグ

レザー

黒