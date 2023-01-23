『✨希少✨美品 イルビゾンテ Wボケット レザー ショルダー バッグ クロスボディ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 01時 11分に出品され03月25日 01時 11分に終了予定です。即決価格は9,438円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他にもブランドバッグやお財布を、安く販売しております♪

美品 イルビゾンテ IL BISONTE

ショルダーバッグ 肩掛け クロスボディ

ワンショルダー ポシェット レザー 本革 ヌメ

刻印ロゴ ロゴ方押し

イタリア製

ブラウン 茶

保存袋付き

メンズ レディース 男性 女性

カジュアル 通勤 通学



タテ23.5cm

ヨコ38cm最大

マチ7cm

ショルダー 54〜93cm



平置き実寸。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。



使用感はありますが、まだまだ気持ちよくお使いいただけます♪

エイジングを楽しむヌメ革ですので、

色の変化等あります。



※主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。





※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性ある点、ご了承ください。



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お急ぎの方は必ずお伝え下さい♪



大手ネット通販サイトから購入しました。

※鑑定済の確実正規品です。



※あくまでもused品になります。小さな傷やスレ、汚れなどある場合がございますので、ご理解できない方は絶対に購入しないで下さい♪



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



素材...レザー(本革)

種類...その他ショルダーバッグ

カラー···ブラウン



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#ILBISONTE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨希少✨美品

イルビゾンテ

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クロスボディ