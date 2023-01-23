『GIANNI CHIARINI ジャンニキャリーニ ショルダーバック ハラコ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 06分に出品され03月14日 18時 06分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャンニキャリーニのショルダーバッグなります。今後使う機会がありませんので出品させて頂きます☆この機会、格安で出品させて頂きますね。

全体的には美品なお品になります。使用頻度は少ないのですがスレが若干ございます。気にならない程度かと思います。一度写真でご拝見ください。気になる方はご遠慮ください。内側は大事に使用しておりましたので状態は大丈夫かと思います。写真に映っている物全てになります。その他見落としがあるといけませんのでUSEDにご理解のある方でお願いします。



●サイズ 幅29cm×高さ18cm×マチ10cm

※素人採寸の為、参考程度にお願いします。

●付属品 保存袋 ショルダーベルト



気になる点はご質問くださいますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジャンニキャリーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GIANNI

CHIARINI

ジャンニキャリーニ

ショルダーバック

ハラコ