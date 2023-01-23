『新品未開封 フェイラー ハイジ メッシュ トートバッグ トートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 50分に出品され03月22日 17時 50分に終了予定です。即決価格は10,522円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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例) 2出品おまとめ：200円お値引き

3出品おまとめ：400円お値引き

以下…

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#ヤマザワのフェイラー



★同梱以外のお値下げ交渉はご容赦ください

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フェイラー FEILER

2024年7月発売

ハイジ メッシュバッグ 白 ホワイト

百貨店で購入した新品未使用品です。



メッシュバッグは別のカラーを使用しておりますが、軽くて、汚れを気にせず使えます。

スポーツ、ジムバッグ、スパバッグなどにも。



トートバッグやエコバッグがかなり増えてしまい、整理中です。



■サイズ：タテ33cm ヨコ37cm マチ13cm

持ち手上がり 20cm

底マチあり

■カラー：ホワイト 白

■素材：本体 ポリエステル



ポストサイズに折りたたみますのでシワが生じうること、ご了承下さいm(_ _)m

水濡れ対策をして匿名発送いたします。



⚠️ヤマト運輸⇄日本郵便に変更することがございます。ご希望がありましたら、コメント欄からお知らせくださいませ。



未使用ですが、自宅保管した物です。神経質な方、完璧をお求めの方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未開封 フェイラー ハイジ メッシュ トートバッグ 完売 トートバッグ