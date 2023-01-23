『旧ファーブル・ルーバ ・80743 ・２針・手巻き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 16時 25分に出品され04月15日 16時 25分に終了予定です。即決価格は22,287円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファーブル・ルーバ

手巻き、

型式 80743

シリアル 1375

サイズ

横幅 約３４ミリ(リューズを除き)

厚さ 約７、５ミリ

純正ブレス

腕周り フリー

ブレスに僅かにヨレが有ります。

目立つ大きな傷等は御座いません。

現在正常に動作しています。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ファーブルルーバ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 旧ファーブル・ルーバ

・80743

・２針・手巻き