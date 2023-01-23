『旧ファーブル・ルーバ ・80743 ・２針・手巻き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 16時 25分に出品され04月15日 16時 25分に終了予定です。即決価格は22,287円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>時計
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ファーブルルーバ
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落札価格22287円
711 入札履歴
終了
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