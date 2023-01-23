『古着 メキシコ製 カーハート ワンポイント ワークジャケット ブラウン 90s【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 04時 34分に出品され03月22日 04時 34分に終了予定です。即決価格は9,188円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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大人気の カーハート(Carhartt )

希少な90年代 メキシコ製

ワンポイントロゴ ジップ ワークジャケット



インナーが中綿素材となっており

アウターとしてお使い頂けます。



しっかりとした生地で強度もあり

長くお使い頂けるアイテムとなっております。



サイズ感もとても良く

ユニセックスで着て頂けるアイテムになります。



古着屋でもなかなか見かけない貴重なアイテムになります★

目立つダメージや汚れ等はございません。





※※※※※※※※

古着商品つきましては

古着や新古品にご理解ある方のみ購入お願い致します。

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■サイズ：L



着丈：79cm

肩幅：48cm

身幅：55cm

袖丈：64cm









・ホームクリーニング済み

・即購入OK

・入金より1～2日以内の発送





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#MKUsedMart 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着

メキシコ製

カーハート

ワンポイント

ワークジャケット

ブラウン

90s