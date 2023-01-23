『Reebok ポンプフューリー KREVA【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 22時 03分に出品され03月04日 22時 03分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スニーカー型···ミッドカット

履き口···紐なし

柄・デザイン···その他

サイズ:28.5cm



Reebok ポンプヒューリー

白地の履き口や靴の内側にやや汚れあります。

写真にてご確認をお願いいたします。



KREVAの2014年に開催されたツアー K10で着用されてた、オリジナルのポンプヒューリーを真似して作ったものです。作成時に、色を間違えてるかはわかりません。

既製品ではなく、オリジナル商品になりますので、ご理解いただける方のみご購入ください。



リーボック クレバ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: リーボック

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Reebok

ポンプフューリー KREVA