『【未使用】美品 エルベシャプリエ パンサーブラン 2885F Sサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 21時 56分に出品され04月16日 21時 56分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【未使用】Herve Chapelier

エルベシャプリエ パンサーブラン

ショルダーバッグ Sサイズ 2885F



人気の軽くて丈夫な舟型ショルダーバッグです。ダブルファスナーで開け閉めがしやすく斜めがけ可能。

こちらの大きさはXSと大きめビックポシェットの間のサイズになります。



軽量でオシャレですが、マチが広くお財布・携帯電話・鍵・ハンカチなどが収納できるちょうどバランスの良いサイズかと思います。



未使用、シミや汚れ、スレやキズも無く綺麗な状態です。タグを保管していたので同封致します。



【サイズ】 Sサイズ ㎝

・幅 約25.5 x 高さ 約16

・ファスナー部分 約22

・底面 幅 約11.5 × 約13.5

・ハンドル長さ 約113

素人採寸のため誤差はご了承ください。



送料込み匿名、折りたたみ簡易包装にて発送いたします。

素人保管の旨ご理解頂き、ご検討よろしくお願いします。



#レオパード #ヒョウ柄 #ナイロン

#エルベシャプリエ #パンサーブラン

#ショルダーバッグ #舟型 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用】美品

エルベシャプリエ

パンサーブラン

2885F



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