『é shaggy knit zipper hoodie (pink)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 00時 38分に出品され03月26日 00時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このジャケットは、柔らかいファー素材で作られており、ピンクの色合いが特徴です。フード付きのデザインで、カジュアルながらも可愛らしい印象を与えます。



【機能性】

ジッパー式の開閉が可能で、着脱が簡単です。また、クロップド丈のスタイルは、トレンド感を演出し、様々なコーディネートに合わせやすいです。



【ロゴ】

小さな顔のようなデザインのロゴが施されており、ユニークなアクセントとなっています。



- 色: ピンク

- 素材: ファー

- デザイン: フード付き、ジッパー式

- ロゴ: 小さなマーク（顔のようなデザイン）

- スタイル: クロップド丈

- 袖: 長袖



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エピヌ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ é

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knit

zipper

hoodie

(pink)